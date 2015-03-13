Информация о правообладателе: Schlagerperlen
Трек · 2015
Sing Nachtigall sing
Другие релизы артиста
Evelyn Künneke2022 · Альбом · Evelyn Künneke
Drei Kleine Geschichten2021 · Альбом · Evelyn Künneke
Tick-Tack-Boogie2021 · Альбом · Evelyn Künneke
Baby, It's Cold Outside2020 · Альбом · Leitung Werner Müller
Addio Donna Grazia2020 · Альбом · Evelyn Künneke
Holdrio liebes Echo2020 · Альбом · Evelyn Künneke
Rumba-Anna2020 · Альбом · Evelyn Künneke
Pack' die Badehose ein2020 · Альбом · Evelyn Künneke
Sing' ein lied, wenn du mal traurig bist2015 · Альбом · Ilse Werner
Gold Masters: Evelyn Künneke, Vol. 12014 · Альбом · Evelyn Künneke
Sing Nachtigall Sing2014 · Сингл · Evelyn Künneke
Hit Wonder: Evelyn Künneke, Vol. 12014 · Альбом · Evelyn Künneke