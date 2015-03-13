Информация о правообладателе: Schlagerperlen
Трек · 2015
Es wäre schön
Другие релизы артиста
Benatzky · Bezauberndes Fräulein - Highlights2023 · Сингл · Gretl Schörg
Benatzky · meine Schwester und Ich2023 · Сингл · Gretl Schörg
Benatzky · im weißen rössl2023 · Сингл · Gretl Schörg
Benatzky: Im weissen Rössl2015 · Альбом · Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester
Youmans: No, No, Nanette2014 · Альбом · Kölner Tanz -und Unterhaltungsorchester
Benatzky: Bezauberndes Fräulein2014 · Альбом · Kölner Tanz-
Benatzky: Meine Schwester und ich2014 · Альбом · Das Kölner Tanz-
Jessel: Schwarzwaldmädel2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Fall: Die Kaiserin2014 · Альбом · Orchester des Kölner Rundfunks
Dodo ist eine Frau, die jeder kennt2012 · Сингл · Gretl Schörg
Stolz: Frühling im Prater2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Oscar Straus: Die Teresina2011 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester