О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Aretha Franklin

Aretha Franklin

Трек  ·  2015

It's So Heartbreakin

Aretha Franklin

Исполнитель

Aretha Franklin

Трек It's So Heartbreakin

#

Название

Альбом

1

Трек It's So Heartbreakin

It's So Heartbreakin

Aretha Franklin

Curved Ornaments

2:35

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Laughing on the Outside
Laughing on the Outside2024 · Альбом · Aretha Franklin
Релиз There's No Business Like Show Business with Aretha Franklin
There's No Business Like Show Business with Aretha Franklin2024 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Aretha Franklin
Merry Christmas and A Happy New Year from Aretha Franklin2023 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Aretha Franklin
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Aretha Franklin2023 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз Music around the World by Aretha Franklin
Music around the World by Aretha Franklin2023 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз The Quintessence of Aretha Franklin
The Quintessence of Aretha Franklin2023 · Альбом · Aretha Franklin
Релиз Never Grow Old
Never Grow Old2023 · Альбом · Aretha Franklin
Релиз I Apologize
I Apologize2023 · Альбом · Aretha Franklin
Релиз Sweet Lover
Sweet Lover2023 · Альбом · Aretha Franklin
Релиз Indonesia Ku
Indonesia Ku2023 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз Indonesia Ku
Indonesia Ku2023 · Сингл · Aretha Franklin
Релиз The Best Of Aretha Franklin
The Best Of Aretha Franklin2023 · Сингл · Aretha Franklin

Похожие артисты

Aretha Franklin
Артист

Aretha Franklin

Little Richard
Артист

Little Richard

Etta James
Артист

Etta James

The Mamas & The Papas
Артист

The Mamas & The Papas

The Chordettes
Артист

The Chordettes

Ricky Nelson
Артист

Ricky Nelson

Patsy Cline
Артист

Patsy Cline

The Jordanaires
Артист

The Jordanaires

Harry Belafonte
Артист

Harry Belafonte

Neil Sedaka
Артист

Neil Sedaka

Buddy Holly & The Crickets
Артист

Buddy Holly & The Crickets

Nana'
Артист

Nana'

Bobby Lewis
Артист

Bobby Lewis