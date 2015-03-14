О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Buddy De Franco

Buddy De Franco

Трек  ·  2015

Satin Doll

Buddy De Franco

Исполнитель

Buddy De Franco

Трек Satin Doll

#

Название

Альбом

1

Трек Satin Doll

Satin Doll

Buddy De Franco

Curved Ornaments

6:07

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Five Famous jazz Clarinettist
Five Famous jazz Clarinettist2022 · Альбом · Benny Goodman
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз The Funny Barber Shop
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Goblins
Goblins2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Sweet Angel, Whisper
Sweet Angel, Whisper2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз The Ox and the Frog
The Ox and the Frog2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз A Duet
A Duet2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Cooking the Blues + Sweet and Lovely
Cooking the Blues + Sweet and Lovely2021 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Remastered Hits, Vol 2
Remastered Hits, Vol 22021 · Альбом · Buddy De Franco
Релиз Things Goes Bye Bye
Things Goes Bye Bye2021 · Альбом · Buddy De Franco

Похожие артисты

Buddy De Franco
Артист

Buddy De Franco

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Johnny Hartman
Артист

Johnny Hartman

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Igor Butman
Артист

Igor Butman

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers

Wynton Marsalis
Артист

Wynton Marsalis

Eduard Zizak
Артист

Eduard Zizak

Sergey Korchagin
Артист

Sergey Korchagin

Igor Butman, Oleg Akkuratov
Артист

Igor Butman, Oleg Akkuratov