Трек · 2015
Brown Baby
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Jazz & Limousines
Текст песни
Brown Baby Brown Baby
As you grow up I want you to drink from the plenty cup
I want you to stand up tall and proud
And I want you to speak up clear and loud
Brown Baby Brown Baby Brown Baby
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
You Can Have Him2025 · Альбом · Nina Simone
Greatest Hits2025 · Альбом · Nina Simone
Nina Simone - Reflections2025 · Альбом · Nina Simone
At Carnegie Hall2024 · Альбом · Nina Simone
Merry Christmas and A Happy New Year from Nina Simone2023 · Сингл · Nina Simone
Greatest Songs2023 · Альбом · Nina Simone
An Evening with Nina Simone2023 · Сингл · Nina Simone
No Music, No Life2023 · Альбом · Benny Goodman
My Baby Just Cares for Me2023 · Альбом · Nina Simone
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nina Simone2023 · Сингл · Nina Simone
Can't Get Out of This Mood2023 · Сингл · Nina Simone
JazzOmatic2023 · Сингл · Nina Simone