Ferry Gruber

Ferry Gruber

,

Anny Schlemm

Трек  ·  2015

Liselott: Dialog 10 (Harling, Liselott)

Ferry Gruber

Исполнитель

Ferry Gruber

Трек Liselott: Dialog 10 (Harling, Liselott)

#

Название

Альбом

1

Трек Liselott: Dialog 10 (Harling, Liselott)

Liselott: Dialog 10 (Harling, Liselott)

Ferry Gruber

,

Anny Schlemm

Künneke: Liselott

2:47

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие релизы артиста

Релиз Künneke: Liselott
Künneke: Liselott2015 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Offenbach: Der Ehemann vor der Tür
Offenbach: Der Ehemann vor der Tür2014 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Dostal: Monika (Querschnitt)
Dostal: Monika (Querschnitt)2014 · Альбом · Berliner Symphoniker
Релиз Offenbach: Der Regimentszauber
Offenbach: Der Regimentszauber2014 · Альбом · Orchester des Hamburger Rundfunks
Релиз Flotow: Fatme
Flotow: Fatme2014 · Альбом · Das Orchester des Landessender Beromünster
Релиз Stolz: Frühling im Prater
Stolz: Frühling im Prater2011 · Альбом · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Offenbach: Die Schwätzerin von Saragossa
Offenbach: Die Schwätzerin von Saragossa2011 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Künneke: Liselott
Künneke: Liselott2011 · Альбом · Orchester des Bayrischen Rundfunks

