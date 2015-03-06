О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие релизы артиста

Релиз Giordano: Andrea Chénier
Giordano: Andrea Chénier2015 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Künneke: Liselott
Künneke: Liselott2015 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Puccini: Tosca
Puccini: Tosca2015 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Korngold: die Tote Stadt
Korngold: die Tote Stadt2015 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Suppé: Banditenstreiche
Suppé: Banditenstreiche2014 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Kalmann: Arizona Lady
Kalmann: Arizona Lady2011 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Johann Strauß: Die Tänzerin Fanny Elßler
Johann Strauß: Die Tänzerin Fanny Elßler2011 · Альбом · Orchester Des Bayerischen Rundfunks
Релиз Rossini · il barbiere di siviglia
Rossini · il barbiere di siviglia1960 · Сингл · Renato Capecchi

