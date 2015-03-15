О нас

Pete Rugolo

Pete Rugolo

&

His Orchestra

Трек  ·  2015

Me Next

Pete Rugolo

Исполнитель

Pete Rugolo

Трек Me Next

#

Название

Альбом

1

Трек Me Next

Me Next

Pete Rugolo

,

His Orchestra

Curved Ornaments

2:51

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Rugolovations
Rugolovations2023 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз Merry Christmas and a Happy New Year from Pete Rugolo
Merry Christmas and a Happy New Year from Pete Rugolo2023 · Сингл · Pete Rugolo
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Pete Rugolo
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Pete Rugolo2023 · Сингл · Pete Rugolo
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Pete Rugolo
Релиз TV Show Soundtrack - Pete Rugolo
TV Show Soundtrack - Pete Rugolo2023 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Pete Rugolo
Релиз Two of a Kind: Pete Rugolo & Jimmy Giuffre
Two of a Kind: Pete Rugolo & Jimmy Giuffre2022 · Альбом · Jimmy Giuffre
Релиз In Hollywood '57-'61
In Hollywood '57-'612021 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз The Remasters
The Remasters2021 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз 10 Trombones Like 2 Pianos
10 Trombones Like 2 Pianos2021 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Pete Rugolo
Релиз There'll Never Be Another You
There'll Never Be Another You2020 · Альбом · Pete Rugolo

