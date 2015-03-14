Трек · 2015
Ça a ratè
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Odysee Records
Текст песни
Un jour que dans la rue seule je me promenais
Un garçon inconnu soudain m'a accostée
J'ai fait celle qui n'entendait rien, ne voyait rien, et l'ignorait
Mais ça a raté
Le lendemain par hasard comme je me promenais
Чтобы увидеть полный текст,
