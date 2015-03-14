О нас

Chris Connor

Chris Connor

Трек  ·  2015

Someone To Watch Over Me

Chris Connor

Исполнитель

Chris Connor

Трек Someone To Watch Over Me

Название

Альбом

1

Трек Someone To Watch Over Me

Someone To Watch Over Me

Chris Connor

Curved Ornaments

3:09

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Sings Ballads Of The Sad Cafe
Sings Ballads Of The Sad Cafe2024 · Альбом · Orchestra Ralph Sharon
Релиз Chris Connor "Dinstinctive voice and interpretations of jazz standards"
Chris Connor "Dinstinctive voice and interpretations of jazz standards"2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз Chris Connor Best Of
Chris Connor Best Of2023 · Сингл · Chris Connor
Релиз Sings Ballads of the Sad Cafe
Sings Ballads of the Sad Cafe2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз "Chris"
"Chris"2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз Two's Company
Two's Company2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз Chris Craft
Chris Craft2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз A Portrait of Chris
A Portrait of Chris2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз Chris Connor
Chris Connor2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз A Jazz Date With Chris Connor
A Jazz Date With Chris Connor2023 · Альбом · Chris Connor
Релиз Jazz Vocalists sing George Gershwin
Jazz Vocalists sing George Gershwin2022 · Альбом · Nina Simone
Релиз Two of a Kind: Chris Connor & Georgia Gibbs
Two of a Kind: Chris Connor & Georgia Gibbs2022 · Альбом · Georgia Gibbs

Похожие артисты

Chris Connor
Артист

Chris Connor

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Julie London
Артист

Julie London

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Doris Day
Артист

Doris Day

Count Basie
Артист

Count Basie

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Nelson Riddle & His Orchestra
Артист

Nelson Riddle & His Orchestra

Pink Martini
Артист

Pink Martini

Dinah Washington
Артист

Dinah Washington

Natalie Cole
Артист

Natalie Cole