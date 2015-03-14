О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Brenda Lee

Brenda Lee

Трек  ·  2015

When Your Lover Has Gone

Brenda Lee

Исполнитель

Brenda Lee

Трек When Your Lover Has Gone

#

Название

Альбом

1

Трек When Your Lover Has Gone

When Your Lover Has Gone

Brenda Lee

Curved Ornaments

2:05

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital

Другие релизы артиста

Релиз Break It To Me Gently
Break It To Me Gently2024 · Сингл · Brenda Lee
Релиз Brenda Lee "The beginnings of Miss Little Dynamite
Brenda Lee "The beginnings of Miss Little Dynamite2024 · Альбом · Owen Bradley Orchestra
Релиз Rockin' Around the Christmas Tree
Rockin' Around the Christmas Tree2023 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Music from the movie "Christmas with the Kranks"
Music from the movie "Christmas with the Kranks"2023 · Альбом · Dean Martin
Релиз Merry Christmas From Brenda Lee
Merry Christmas From Brenda Lee2023 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Explosive Hits
Explosive Hits2023 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Pretend
Pretend2022 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Those Petticoat Years
Those Petticoat Years2022 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Emotions
Emotions2022 · Альбом · Brenda Lee
Релиз So Deep
So Deep2022 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Dynamite
Dynamite2022 · Альбом · Brenda Lee
Релиз Two of a Kind: Della Reese & Brenda Lee
Two of a Kind: Della Reese & Brenda Lee2022 · Альбом · Della Reese

Похожие артисты

Brenda Lee
Артист

Brenda Lee

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Carla Bruni
Артист

Carla Bruni

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Dean Martin
Артист

Dean Martin

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Louis Armstrong
Артист

Louis Armstrong

Melody Gardot
Артист

Melody Gardot

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

George Benson
Артист

George Benson

The Oscar Peterson Trio
Артист

The Oscar Peterson Trio

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington