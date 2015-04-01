О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

George Russell

George Russell

Трек  ·  2015

Big City Blues (Remastered)

George Russell

Исполнитель

George Russell

Трек Big City Blues (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Big City Blues (Remastered)

Big City Blues (Remastered)

George Russell

Sandu

11:36

Информация о правообладателе: Tetr Music

Другие релизы артиста

Релиз Jazz in the Space Age
Jazz in the Space Age2023 · Альбом · George Russell
Релиз Modern Jazz Concert
Modern Jazz Concert2023 · Альбом · George Russell
Релиз The Complete Bluebird Recordings
The Complete Bluebird Recordings2021 · Альбом · George Russell
Релиз The Remasters
The Remasters2021 · Альбом · George Russell
Релиз You Are My Sunshine
You Are My Sunshine2021 · Альбом · George Russell
Релиз The Outer View
The Outer View2020 · Альбом · George Russell
Релиз Night Ballad Songs
Night Ballad Songs2020 · Альбом · George Russell
Релиз The Jazz Workshop
The Jazz Workshop2019 · Альбом · George Russell
Релиз Golden Hits By George Russell
Golden Hits By George Russell2019 · Альбом · George Russell
Релиз George Russell Greatest Hits
George Russell Greatest Hits2017 · Альбом · George Russell
Релиз This Is Lucy Reed. Complete Recordings 1950-1957
This Is Lucy Reed. Complete Recordings 1950-19572017 · Альбом · Gil Evans
Релиз George Russell Golden Tracks
George Russell Golden Tracks2016 · Альбом · George Russell

Похожие артисты

George Russell
Артист

George Russell

Paul Chambers
Артист

Paul Chambers

Joey DeFrancesco
Артист

Joey DeFrancesco

Joe Zawinul
Артист

Joe Zawinul

Ron Carter
Артист

Ron Carter

Lee Konitz
Артист

Lee Konitz

Jimmy Giuffre
Артист

Jimmy Giuffre

Joe Chambers
Артист

Joe Chambers

Curtis Fuller
Артист

Curtis Fuller

Blue Mitchell
Артист

Blue Mitchell

Warne Marsh
Артист

Warne Marsh

Brian Blade
Артист

Brian Blade

Billy Hart
Артист

Billy Hart