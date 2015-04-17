О нас

Информация о правообладателе: Schlagerperlen

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Die Zauberflöte (The Magic Flute)
Mozart: Die Zauberflöte (The Magic Flute)2021 · Альбом · Elfriede Marherr
Релиз Singers of the Century: Wilhelm Strienz – A Singer and His Songs
Singers of the Century: Wilhelm Strienz – A Singer and His Songs2020 · Альбом · Wilhelm Strienz
Релиз Immortal Voices of German Radio: Wilhelm Strienz – Heimat deine Strene
Immortal Voices of German Radio: Wilhelm Strienz – Heimat deine Strene2016 · Альбом · Wilhelm Strienz
Релиз Heimat, Deine Sterne - The Songs of Wilhelm Strienz [1935 - 1945]
Heimat, Deine Sterne - The Songs of Wilhelm Strienz [1935 - 1945]2012 · Альбом · Wilhelm Strienz
Релиз Lebendige Vergangenheit - Wilhelm Strienz
Lebendige Vergangenheit - Wilhelm Strienz2006 · Альбом · Wilhelm Strienz
Релиз Gerhard Hüsch (Recorded 1928 - 1940)
Gerhard Hüsch (Recorded 1928 - 1940)2004 · Альбом · Gerhard Husch
Релиз Heimat Deine Sterne
Heimat Deine Sterne2004 · Альбом · Wilhelm Strienz
Релиз The Merry Wives Of Windsor
The Merry Wives Of Windsor2000 · Альбом · Otto Nicolai

Похожие артисты

Wilhelm Strienz
Артист

Wilhelm Strienz

