Lee Konitz

Lee Konitz

Трек  ·  2015

Subconscious Lee

1 лайк

Lee Konitz

Исполнитель

Lee Konitz

Трек Subconscious Lee

#

Название

Альбом

1

Трек Subconscious Lee

Subconscious Lee

Lee Konitz

Greetings From The Past

5:31

Информация о правообладателе: Hound Dog

Другие релизы артиста

Релиз A Passion for Jazz Vol. 51
A Passion for Jazz Vol. 512025 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Lee Konitz
Релиз There's No Business Like Show Business with Lee Konitz
There's No Business Like Show Business with Lee Konitz2024 · Сингл · Lee Konitz
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Lee Konitz
Merry Christmas and A Happy New Year from Lee Konitz2023 · Альбом · Lee Konitz
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Lee Konitz
Релиз Lee Konitz Meets Jimmy Giuffre
Lee Konitz Meets Jimmy Giuffre2023 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Motion
Motion2023 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Skylark
Skylark2023 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Limehouse Blues
Limehouse Blues2023 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Summer of Love with Lee Konitz
Summer of Love with Lee Konitz2022 · Альбом · Lee Konitz
Релиз The Complete 1956 Quartets
The Complete 1956 Quartets2022 · Альбом · Lee Konitz
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Lee Konitz

Похожие артисты

Lee Konitz
Артист

Lee Konitz

Stan Getz
Артист

Stan Getz

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

John Coltrane Quartet
Артист

John Coltrane Quartet

Sonny Rollins
Артист

Sonny Rollins

Lee Morgan
Артист

Lee Morgan

Bob Brookmeyer
Артист

Bob Brookmeyer

The Jazz Messengers
Артист

The Jazz Messengers