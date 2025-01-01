О нас

Jean-Jacques Dünki

Jean-Jacques Dünki

Трек  ·  1998

Satz für Klavier in C Major

Jean-Jacques Dünki

Исполнитель

Jean-Jacques Dünki

Трек Satz für Klavier in C Major

Трек Satz für Klavier in C Major

Satz für Klavier in C Major

Jean-Jacques Dünki

Anton Webern: Piano Music, 1904 - 1936

7:51

Информация о правообладателе: Jecklin

Другие релизы артиста

Релиз Pour le clavier
Pour le clavier2018 · Сингл · Jean-Jacques Dünki
Релиз Anton Webern: Piano Music, 1904 - 1936
Anton Webern: Piano Music, 1904 - 19361998 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Релиз Tétraclavier
Tétraclavier1993 · Альбом · Stéphane Reymond
Релиз Robert Schumann: Die drei Sonaten für Violine und Klavier
Robert Schumann: Die drei Sonaten für Violine und Klavier1992 · Альбом · Hansheinz Schneeberger
Релиз Max Reger: Violinsonaten, Op. 122 & 139
Max Reger: Violinsonaten, Op. 122 & 1391991 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Релиз Alban Berg: Frühe Klaviermusik, Sonata Op. 1, Sonata Fragments & Klavierstücke und Variationen
Alban Berg: Frühe Klaviermusik, Sonata Op. 1, Sonata Fragments & Klavierstücke und Variationen1990 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Релиз Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano
Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano1989 · Альбом · Ingolf Turban
Релиз Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano
Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano1989 · Альбом · Ingolf Turban
Релиз Alexander von Zemlinsky: Frühe Klavierwerke und Lieder auf Gedichte von Richard Dehmel
Alexander von Zemlinsky: Frühe Klavierwerke und Lieder auf Gedichte von Richard Dehmel1988 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Релиз Grieg: The Three Violin Sonatas
Grieg: The Three Violin Sonatas1988 · Альбом · Ingolf Turban

