Информация о правообладателе: Jecklin
Трек · 1998
Klavierstück in E Major
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Pour le clavier2018 · Сингл · Jean-Jacques Dünki
Anton Webern: Piano Music, 1904 - 19361998 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Tétraclavier1993 · Альбом · Stéphane Reymond
Robert Schumann: Die drei Sonaten für Violine und Klavier1992 · Альбом · Hansheinz Schneeberger
Max Reger: Violinsonaten, Op. 122 & 1391991 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Alban Berg: Frühe Klaviermusik, Sonata Op. 1, Sonata Fragments & Klavierstücke und Variationen1990 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano1989 · Альбом · Ingolf Turban
Nostalgien: Transcription & Encore Pieces for Violin & Piano1989 · Альбом · Ingolf Turban
Alexander von Zemlinsky: Frühe Klavierwerke und Lieder auf Gedichte von Richard Dehmel1988 · Альбом · Jean-Jacques Dünki
Grieg: The Three Violin Sonatas1988 · Альбом · Ingolf Turban