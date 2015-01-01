О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Charles Trenet

Charles Trenet

Трек  ·  2015

La romance de Paris

Charles Trenet

Исполнитель

Charles Trenet

Трек La romance de Paris

#

Название

Альбом

1

Трек La romance de Paris

La romance de Paris

Charles Trenet

Chansons de Paris

2:50

Информация о правообладателе: Daxa production

Другие релизы артиста

Релиз Stars de la Chanson Française
Stars de la Chanson Française2023 · Альбом · Jacques Brel
Релиз Echoes of Spain
Echoes of Spain2022 · Альбом · Stephane Grappelli
Релиз Édith Piaf Et Charles Trenet
Édith Piaf Et Charles Trenet2022 · Альбом · Édith Piaf
Релиз Passion Swing
Passion Swing2022 · Альбом · Charles Trenet
Релиз Swing Troubadour
Swing Troubadour2022 · Альбом · Charles Trenet
Релиз C'est bon (Charles Trenet: Swing Troubadour)
C'est bon (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
Релиз Ding! Dong! (Charles Trenet: Swing Troubadour)
Ding! Dong! (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
Релиз La cigale et la fourmi (Charles Trenet: Swing Troubadour)
La cigale et la fourmi (Charles Trenet: Swing Troubadour)2022 · Сингл · Charles Trenet
Релиз La romance de Paris (Remastered 2020)
La romance de Paris (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet
Релиз Y'a d'la joie (Remastered 2020)
Y'a d'la joie (Remastered 2020)2021 · Альбом · Charles Trenet
Релиз Y'a d'la joie (Remastered 2020)
Y'a d'la joie (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet
Релиз Boum! (Remastered 2020)
Boum! (Remastered 2020)2021 · Сингл · Charles Trenet

Похожие артисты

Charles Trenet
Артист

Charles Trenet

Леонид Утёсов
Артист

Леонид Утёсов

Александр Вертинский
Артист

Александр Вертинский

Леонид Утесов
Артист

Леонид Утесов

Judy Garland
Артист

Judy Garland

Эдит Утёсова
Артист

Эдит Утёсова

Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова
Артист

Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова

Изабелла Юрьева
Артист

Изабелла Юрьева

Александр Цфасман
Артист

Александр Цфасман

Jo Moutet et son orchestre
Артист

Jo Moutet et son orchestre

Ella Fitz Gerald
Артист

Ella Fitz Gerald

Sacha Distel
Артист

Sacha Distel

джаз-оркестр п
Артист

джаз-оркестр п