Jeunes Années - Le Meilleur Groupe Vocal Français

2022 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Last Night

2021 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Les compagnons de la chanson - les meilleures chansons

2021 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Si tu vas à Rio

2021 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Ce sacrée vieux soleil

2021 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Le violon de tante estelle

2021 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Eclats D'étoiles

2020 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Shadow

2020 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Les succès 1973-1976 (Remasterisé en 2020)

2020 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Les chansons d'or

2020 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Calling My Hits

2020 · Альбом · Les Compagnons de la Chanson

Revolver Hits