Информация о правообладателе: Calliope
Трек · 1975
Miroirs, M. 43: No. 3, Une barque sur l'océan. D'un rythme souple
Другие релизы артиста
Schubert: Grand Duo, Op. 162, D. 5742015 · Альбом · Jacques Rouvier
Schubert: Piano Sonata, Op. 78 - Hungarian Melody - Fantasia & Allegro for Piano Four-Hands2015 · Альбом · David Fray
Mélodies tendres et câlines: Le piano pour les enfants2013 · Альбом · Théodore Paraskivesco
Debussy, Ravel & Faure: Piano Trios2009 · Альбом · Jean-Jacques Kantorow
Chabrier & Brahms: Valses2005 · Альбом · Prisca Benoit
Ravel: L'œuvre pour piano1975 · Альбом · Jacques Rouvier
Ravel: Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, M. 741973 · Сингл · Jean-Jacques Kantorow