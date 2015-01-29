Информация о правообладателе: Comp Hit Rec
Трек · 2015
Elastic Heart (Remixed Sound Version)
Другие релизы артиста
Ain't True2025 · Сингл · Shauna
Love Love2023 · Сингл · Shauna
Deeper2022 · Сингл · Shauna
Oop (They Tried It)2022 · Сингл · Shauna
Friendzone2021 · Сингл · Shauna
Underdog2021 · Сингл · Shauna
Modes Of Thinking2021 · Альбом · Shauna
From GAB With Love, Vol. 12021 · Сингл · 4TGANG
Original Workout2020 · Сингл · Shauna
Secret Rendez-Vous2018 · Сингл · Shauna
Until We Meet Again2018 · Сингл · Ryme Minista
Elastic Heart: Remake Remix to Sia2015 · Альбом · Shauna