John Coltrane

John Coltrane

,

Paul Quinichette

Трек  ·  2015

Exactlty Like You (Cattin' With Coltrane And Quinichette)

John Coltrane

Исполнитель

John Coltrane

Трек Exactlty Like You (Cattin' With Coltrane And Quinichette)

#

Название

Альбом

1

Трек Exactlty Like You (Cattin' With Coltrane And Quinichette)

Exactlty Like You (Cattin' With Coltrane And Quinichette)

John Coltrane

,

Paul Quinichette

My Jazz Collection 58 (5 Albums)

6:46

Информация о правообладателе: Edition Ahorn

