Информация о правообладателе: Ediciones Fonográficas del Sur, S.C.S.
Трек · 1998
Mi Compadre Nicolás (Festejo)
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Pregones de Mi Tierra2016 · Сингл · Abelardo Vasquez
Festival Musical del Camote Peruano (El Carmen, Chincha)2016 · Сингл · Abelardo Vasquez
Abelardo Vásquez... El Señor de la Jarana2000 · Альбом · Abelardo Vasquez
Pepe Vásquez & Abelardo Vásquez: Desde el Cielo Le Cantan al Perú2000 · Альбом · Pepe Vasquez
Homenaje a... Don' Porfirio, Pipo y Vicente1995 · Альбом · Abelardo Vasquez