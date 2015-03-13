О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Rado

Rado

Трек  ·  2015

I Got Plans

2 лайка

Rado

Исполнитель

Rado

Трек I Got Plans

#

Название

Альбом

1

Трек I Got Plans

I Got Plans

Rado

Core United IV

4:49

Информация о правообладателе: Hard Kryptic Records

Другие релизы артиста

Релиз Танцуй в Темноте (SARDIO, Sterk Remix)
Танцуй в Темноте (SARDIO, Sterk Remix)2025 · Сингл · Denis Bravo
Релиз YGM (Mimicke Remix)
YGM (Mimicke Remix)2025 · Сингл · Rado
Релиз Шёпотом (TUSOVKA Remix)
Шёпотом (TUSOVKA Remix)2025 · Сингл · TUSOVKA
Релиз Где же любовь?
Где же любовь?2025 · Сингл · Rado
Релиз Помнишь
Помнишь2025 · Сингл · Rado
Релиз Чувства
Чувства2025 · Сингл · Rado
Релиз Хранитель
Хранитель2024 · Сингл · Rado
Релиз YGM
YGM2024 · Сингл · Rado
Релиз Ветер
Ветер2024 · Сингл · Rado
Релиз Огни
Огни2024 · Сингл · Rado
Релиз Песок
Песок2024 · Сингл · Rado
Релиз Kitambulisho (feat. kimbunga & Rado)
Kitambulisho (feat. kimbunga & Rado)2024 · Сингл · Masonga

Похожие артисты

Rado
Артист

Rado

Yahelena
Артист

Yahelena

MOREBOY
Артист

MOREBOY

AVAYVA
Артист

AVAYVA

Aspirin
Артист

Aspirin

Grabo Bakos
Артист

Grabo Bakos

AnufriEva
Артист

AnufriEva

ISVNBITOV
Артист

ISVNBITOV

VASILENKO
Артист

VASILENKO

Nacho Lezcano
Артист

Nacho Lezcano

LØST SIGNAL
Артист

LØST SIGNAL

Rendow
Артист

Rendow

Alfredovich
Артист

Alfredovich