Rosita Serrano

Rosita Serrano

Трек  ·  2015

Über's Jahr, wenn die Kornblumen blühen

Rosita Serrano

Rosita Serrano

Трек Über's Jahr, wenn die Kornblumen blühen

1

Трек Über's Jahr, wenn die Kornblumen blühen

Über's Jahr, wenn die Kornblumen blühen

Rosita Serrano

Schlagerperlen, Vol. 7

2:33

Информация о правообладателе: Schlagerperlen

Другие релизы артиста

Релиз Ladislao
Ladislao2021 · Сингл · Rosita Serrano
Релиз Domingo Alegre
Domingo Alegre2017 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Rosita Serrano La Cenicienta
Rosita Serrano La Cenicienta2017 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Rosita Serrano Roter Mohn
Rosita Serrano Roter Mohn2017 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Rosita Serrano La Paloma
Rosita Serrano La Paloma2017 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Meine Gitarre und Ich
Meine Gitarre und Ich2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Liebe mich
Liebe mich2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Mein kleiner Teddybär
Mein kleiner Teddybär2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз Spiel Mir Noch Einmal Das Lied
Spiel Mir Noch Einmal Das Lied2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз The Music Art of Rosita Serano
The Music Art of Rosita Serano2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз The Music Art of Rosita Serano
The Music Art of Rosita Serano2016 · Альбом · Rosita Serrano
Релиз The Music Art of Rosita Serano
The Music Art of Rosita Serano2016 · Альбом · Rosita Serrano

Похожие артисты

Rosita Serrano
Артист

Rosita Serrano

Connee Boswell
Артист

Connee Boswell

Lale Andersen
Артист

Lale Andersen

Joséphine Baker
Артист

Joséphine Baker

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Beryl Davis
Артист

Beryl Davis

Willy Fritsch
Артист

Willy Fritsch

Orchestre Jacques Metehen
Артист

Orchestre Jacques Metehen

Alberto Fontan Luna
Артист

Alberto Fontan Luna

Frances Langford
Артист

Frances Langford

Richard Himber
Артист

Richard Himber

Mildred Bailey and Her Orchestra
Артист

Mildred Bailey and Her Orchestra

Marie-Laurence
Артист

Marie-Laurence