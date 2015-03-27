О нас

Трек  ·  2015

Perlenstränge

Kurt Hohenberger

Исполнитель

Kurt Hohenberger

Трек Perlenstränge

#

Название

Альбом

1

Трек Perlenstränge

Perlenstränge

Kurt Hohenberger

Schlagerperlen, Vol. 7

2:35

Информация о правообладателе: Schlagerperlen

Другие релизы артиста

Релиз Schellack Schätze: Treasures on 78 RPM from Berlin, Europe and the World, Vol. 7
Schellack Schätze: Treasures on 78 RPM from Berlin, Europe and the World, Vol. 72018 · Альбом · Various Artists
Релиз "Ich hab' das Fräulein Helen baden seh'n"Die besten Hits von Fred Raymond im Originalsound, Vol. 1 (1925-1942)
"Ich hab' das Fräulein Helen baden seh'n"Die besten Hits von Fred Raymond im Originalsound, Vol. 1 (1925-1942)2013 · Альбом · Fred Raymond
Релиз Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)
Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)2013 · Альбом · Various Artists
Релиз The Golden Era of the German Dance Orchestra: Kurt Hohenberger (1937-1943)
The Golden Era of the German Dance Orchestra: Kurt Hohenberger (1937-1943)2009 · Альбом · Kurt Hohenberger
Релиз Die grössten Orchester von gestern
Die grössten Orchester von gestern2007 · Альбом · Kurt Hohenberger

