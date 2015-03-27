О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Kurt Widmann

Kurt Widmann

Трек  ·  2015

Der schwarze Panther

Kurt Widmann

Kurt Widmann

Трек Der schwarze Panther

1

Трек Der schwarze Panther

Der schwarze Panther

Kurt Widmann

Schlagerperlen, Vol. 7

2:50

Информация о правообладателе: Schlagerperlen

Другие релизы артиста

Релиз Unvergessen 1930 - 1950
Unvergessen 1930 - 19502015 · Альбом · Kurt Widmann
Релиз Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)
Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)2013 · Альбом · Various Artists
Релиз The Golden Era of the German Dance Orchestra: Swing in der Imperator Diele (1939 - 1948)
The Golden Era of the German Dance Orchestra: Swing in der Imperator Diele (1939 - 1948)2012 · Альбом · Kurt Widmann
Релиз German Jazz Classics
German Jazz Classics2011 · Альбом · Kurt Widmann
Релиз The Very Best Of
The Very Best Of2010 · Альбом · Kurt Widmann

Kurt Widmann
Kurt Widmann

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож