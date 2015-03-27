Информация о правообладателе: Schlagerperlen
Трек · 2015
Der schwarze Panther
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Unvergessen 1930 - 19502015 · Альбом · Kurt Widmann
Glamourwelt Berlin, Vol. 8: Die großen Berliner Tanzorchester (Berlin Swing and Dancebandsfrom the Weimarer Republik to Second World War) (1933-1944)2013 · Альбом · Various Artists
The Golden Era of the German Dance Orchestra: Swing in der Imperator Diele (1939 - 1948)2012 · Альбом · Kurt Widmann
German Jazz Classics2011 · Альбом · Kurt Widmann
The Very Best Of2010 · Альбом · Kurt Widmann