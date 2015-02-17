О нас

Youssoupha

Youssoupha

Трек  ·  2015

Entourage

Контент 18+

10 лайков

Youssoupha

Исполнитель

Youssoupha

Трек Entourage

#

Название

Альбом

1

Трек Entourage

Entourage

Youssoupha

Entourage

5:10

Текст песни

Entre poème et vulgarité

J'nique mes rêves, et je ne crois pas aux chaînes de solidarité

Chacun pour soi, la pression est palpable

On est tous solitaire mais on se soigne par le partage

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Bomayé Musik
