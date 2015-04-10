Wenn der Weisse Flieder wieder blüht (When The White Lilacs Bloom Again)

2024 · Альбом · Helmut Zacharias

Hit Collection

2021 · Альбом · Rudi Schuricke

Golden Age of Schlager

2021 · Альбом · Rudi Schuricke

Ultimate Edition

2020 · Альбом · Rudi Schuricke

Complete edition

2020 · Альбом · Rudi Schuricke

X-Mas Songs

2020 · Альбом · Rudi Schuricke

The Rudi Schuricke Edition

2020 · Альбом · Rudi Schuricke

Schau in meine Augen

2020 · Альбом · Margot Hielscher

Es liegt was in der Luft

2020 · Альбом · Lys Assia

Der Südwind, der Weht

2020 · Альбом · Will Höhne

So viel Schwung

2020 · Альбом · Heinz Woezel

Die größten Hits von Rudi Schuricke