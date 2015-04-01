О нас

Bunny Berigan

Трек  ·  2015

There'll Be Some Changes Made (Remastered)

Bunny Berigan

Исполнитель

Трек There'll Be Some Changes Made (Remastered)

Трек There'll Be Some Changes Made (Remastered)

There'll Be Some Changes Made (Remastered)

Bunny Berigan

Patty Cake, Patty Cake

2:59

Информация о правообладателе: Tetr Music

Другие релизы артиста

Релиз "Jazz Foundations" Vol. 9 - Bunny Berigan
"Jazz Foundations" Vol. 9 - Bunny Berigan2025 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз "Jazz Foundations" Vol. 9 - Bunny Berigan
"Jazz Foundations" Vol. 9 - Bunny Berigan2025 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз When Love Has Gone
When Love Has Gone2023 · Альбом · Red McKenzie
Релиз ¡Que Viva El Jazz!
¡Que Viva El Jazz!2022 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз The Classic Years - 1937 to 1939
The Classic Years - 1937 to 19392021 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз In the Thirties' New York
In the Thirties' New York2021 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз 1935-1936
1935-19362020 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз Back In Your Own Backyard - Bunny Berigan and His Orchestra Live!
Back In Your Own Backyard - Bunny Berigan and His Orchestra Live!2020 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз Bunny Berigan Greatest Hits
Bunny Berigan Greatest Hits2019 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз I Can't Get Started - A Portrait of Bunny Berigan
I Can't Get Started - A Portrait of Bunny Berigan2019 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз Essential, Vol.1
Essential, Vol.12019 · Альбом · Bunny Berigan
Релиз Bunny Blues
Bunny Blues2018 · Альбом · Bunny Berigan

Похожие артисты

Bunny Berigan
Артист

Bunny Berigan

Rufus Wainwright
Артист

Rufus Wainwright

Dolly Parton
Артист

Dolly Parton

Olivia Ruiz
Артист

Olivia Ruiz

Jeff Goldblum
Артист

Jeff Goldblum

Bebel Gilberto
Артист

Bebel Gilberto

Seth MacFarlane
Артист

Seth MacFarlane

Maria Mena
Артист

Maria Mena

Francesco Digilio
Артист

Francesco Digilio

Brian Wilson
Артист

Brian Wilson

Queen Latifah
Артист

Queen Latifah

João Donato
Артист

João Donato

Gaby Moreno
Артист

Gaby Moreno