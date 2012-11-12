Трек · 2012
Talk Talk
9 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Hey
Well, did I tell you before when I was up?
Anxiety was bringing me down
I'm tired of listening to you talking in rhymes
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Mirror Man (2022 Digital Master)2022 · Сингл · Talk Talk
Natural Order 1982 - 19912013 · Альбом · Talk Talk
Remixed (2003 Remaster)1999 · Альбом · Talk Talk
Laughing Stock1991 · Альбом · Talk Talk
Spirit of Eden1988 · Альбом · Talk Talk
The Colour of Spring1986 · Альбом · Talk Talk
It's My Life1984 · Альбом · Talk Talk
The Party's Over1982 · Альбом · Talk Talk