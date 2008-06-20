21/04 (Live)

Crois-tu etre plus propre que moi

Que ce serait mieux s'ils étaient autres que moi

Faut croire que c'est ton heure, avril, vas- y, allez, croque ce mois

Il n'y en aura plus apres, ici bas, c'est comme le close combat

Rien n'a changé, meme discours, toujours les roses qu'on bat