Iam

Iam

Трек  ·  2008

Pharaon revient

Iam

Iam

Трек Pharaon revient

Трек Pharaon revient

Pharaon revient

Iam

Anthologie IAM 2008

Текст песни

Pharaon revient

Aton vivant

Que ton aurore est belle

J'ai eut la première patrie de l'histoire de l'Egypte, et je verrais demain s'embraser encore l'orient pour un nouveau jour

Vous êtes à un instant ou le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation

Информация о правообладателе: ℗ 2008 Capitol Music une division Parlophone Music France

