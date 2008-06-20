Трек · 2008
Pharaon revient
4 лайка
Информация о правообладателе: ℗ 2008 Capitol Music une division Parlophone Music France
Текст песни
Pharaon revient
Aton vivant
Que ton aurore est belle
J'ai eut la première patrie de l'histoire de l'Egypte, et je verrais demain s'embraser encore l'orient pour un nouveau jour
Vous êtes à un instant ou le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation
