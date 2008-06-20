Pharaon revient

Aton vivant

Que ton aurore est belle

J'ai eut la première patrie de l'histoire de l'Egypte, et je verrais demain s'embraser encore l'orient pour un nouveau jour

Vous êtes à un instant ou le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation