Mental de Viêt-Cong, Mental de Viêt-Cong, Mental de Viêt-Cong

Dangereux crew, formation pointe de diamant

D'la boue jusqu'aux genoux, furtif déplacement, regard perçant

Cuirasse en peau de caïmans, immergés totalement fatalement

Ca devient entreprenant ça montre les dents