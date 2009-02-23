О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Evensong from the Chapel of King's College Cambridge
Evensong from the Chapel of King's College Cambridge2014 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Renaissance Masterpieces
Renaissance Masterpieces2011 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Handel: Messiah
Handel: Messiah2009 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Scarlatti: Te Deum, Stabat Mater, Magnificat, Laetatus sum
Scarlatti: Te Deum, Stabat Mater, Magnificat, Laetatus sum2009 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз On Christmas Day
On Christmas Day2005 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Britten: A Ceremony of Carols etc
Britten: A Ceremony of Carols etc2004 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Bach: Cantata No 147; The Six Motets; Chorales & Chorale Preludes for Advent and Christmas
Bach: Cantata No 147; The Six Motets; Chorales & Chorale Preludes for Advent and Christmas2004 · Альбом · Sir David Willcocks
Релиз Britten: A Ceremony of Carols, etc
Britten: A Ceremony of Carols, etc2004 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli
Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli2003 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli
Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli2003 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Choral Evensong live from King's College
Choral Evensong live from King's College1992 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Релиз Handel: Coronation Anthems/Dixit Dominus
Handel: Coronation Anthems/Dixit Dominus1988 · Альбом · King's College Choir Cambridge

Похожие артисты

King's College Choir Cambridge
Артист

King's College Choir Cambridge

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож