Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2009
To Be Sung of a Summer Night on the Water, for Chorus a Cappella, RT IV/5: I. Slow but not dragging
Другие релизы артиста
Evensong from the Chapel of King's College Cambridge2014 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Renaissance Masterpieces2011 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Handel: Messiah2009 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Scarlatti: Te Deum, Stabat Mater, Magnificat, Laetatus sum2009 · Альбом · King's College Choir Cambridge
On Christmas Day2005 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Britten: A Ceremony of Carols etc2004 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Bach: Cantata No 147; The Six Motets; Chorales & Chorale Preludes for Advent and Christmas2004 · Альбом · Sir David Willcocks
Britten: A Ceremony of Carols, etc2004 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli2003 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Nanino/Allegri/Marenzio/Frescobaldi/Ugolini/Gabrieli2003 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Choral Evensong live from King's College1992 · Альбом · King's College Choir Cambridge
Handel: Coronation Anthems/Dixit Dominus1988 · Альбом · King's College Choir Cambridge