О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dum Dum Girls

Dum Dum Girls

Трек  ·  2013

Lost Boys & Girls Club

3 лайка

Dum Dum Girls

Исполнитель

Dum Dum Girls

Трек Lost Boys & Girls Club

#

Название

Альбом

1

Трек Lost Boys & Girls Club

Lost Boys & Girls Club

Dum Dum Girls

Lost Boys & Girls Club - Single

3:24

Текст песни

Avoiding my care but holding my heart

I fill them with things which all fall apart

I enlist the gods and all of the thoughts

We are hand in gloves days have chains of love

THERE'S NO PARTICULAR PLACE WE ARE GOING

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Sub Pop Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Red Sun
Red Sun2015 · Сингл · Dum Dum Girls
Релиз Red Sun
Red Sun2015 · Сингл · Merchandise
Релиз Coming Down
Coming Down2015 · Сингл · Dum Dum Girls
Релиз Too True
Too True2014 · Альбом · Dum Dum Girls
Релиз Too True
Too True2014 · Альбом · Dum Dum Girls
Релиз Lost Boys & Girls Club - Single
Lost Boys & Girls Club - Single2013 · Сингл · Dum Dum Girls
Релиз Merry Christmas, Baby (Please Don't Die)
Merry Christmas, Baby (Please Don't Die)2012 · Сингл · Crocodiles
Релиз End of Daze
End of Daze2012 · Альбом · Dum Dum Girls
Релиз End of Daze
End of Daze2012 · Альбом · Dum Dum Girls
Релиз Lord Knows - Single
Lord Knows - Single2012 · Сингл · Dum Dum Girls
Релиз Only in Dreams
Only in Dreams2011 · Альбом · Dum Dum Girls
Релиз Only In Dreams
Only In Dreams2011 · Альбом · Dum Dum Girls

Похожие артисты

Dum Dum Girls
Артист

Dum Dum Girls

Gotye
Артист

Gotye

Fontaines D.C.
Артист

Fontaines D.C.

Wolf Alice
Артист

Wolf Alice

Arcade Fire
Артист

Arcade Fire

Metric
Артист

Metric

Daughter
Артист

Daughter

Placebo
Артист

Placebo

Alison Mosshart
Артист

Alison Mosshart

Black Rebel Motorcycle Club
Артист

Black Rebel Motorcycle Club

Jack White
Артист

Jack White

Robert Smith
Артист

Robert Smith

The Naked And Famous
Артист

The Naked And Famous