Трек · 2013
Lost Boys & Girls Club
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Sub Pop Records
Текст песни
Avoiding my care but holding my heart
I fill them with things which all fall apart
I enlist the gods and all of the thoughts
We are hand in gloves days have chains of love
THERE'S NO PARTICULAR PLACE WE ARE GOING
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Red Sun2015 · Сингл · Dum Dum Girls
Red Sun2015 · Сингл · Merchandise
Coming Down2015 · Сингл · Dum Dum Girls
Too True2014 · Альбом · Dum Dum Girls
Too True2014 · Альбом · Dum Dum Girls
Lost Boys & Girls Club - Single2013 · Сингл · Dum Dum Girls
Merry Christmas, Baby (Please Don't Die)2012 · Сингл · Crocodiles
End of Daze2012 · Альбом · Dum Dum Girls
End of Daze2012 · Альбом · Dum Dum Girls
Lord Knows - Single2012 · Сингл · Dum Dum Girls
Only in Dreams2011 · Альбом · Dum Dum Girls
Only In Dreams2011 · Альбом · Dum Dum Girls