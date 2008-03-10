Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2008
Louisville Concerto (1987 Remastered Version)
Другие релизы артиста
Weinberg: Symphonies Nos. 3 & 7; Flute Concerto No. 12022 · Альбом · Kirill Gerstein
Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3, Op. 302021 · Сингл · Сергей Рахманинов
The British Project2021 · Сингл · City Of Birmingham Symphony Orchestra
The British Project - Britten: Sinfonia da Requiem2020 · Сингл · Mirga Gražinytė-Tyla
Schubert: Symphonies, Vol. 22020 · Альбом · Franz Schubert
Weinberg: Symphonies Nos. 2 & 212019 · Альбом · Gidon Kremer
Weinberg: Symphony No. 21, Op. 152 „Kaddish“: 4. Presto2019 · Сингл · Mirga Gražinytė-Tyla
Schubert: Symphonies, Vol. 12019 · Альбом · Franz Schubert
Through the Lens of Time2018 · Альбом · City Of Birmingham Symphony Orchestra
Violin Concertos2017 · Сингл · Daniele Rustioni
Mendelssohn: Violin Concerto, A Midsummer Night's Dream (Mendelssohn in Birmingham, Vol. 4)2016 · Альбом · Edward Gardner
Second Symphony and Overture to Frankenstein: The Movie Score2015 · Альбом · Michael Shapiro