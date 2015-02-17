О нас

Correos

Correos

Трек  ·  2015

Rubicón

Correos

Исполнитель

Correos

Трек Rubicón

#

Название

Альбом

1

Трек Rubicón

Rubicón

Correos

Rubicón

3:26

Текст песни

Somos el martillo, y somos las pisadas

Del eco que golpea la muralla que caerá.

La suerte viene y va.

Cruzamos un desierto, de escombros y de espejos,

Llevamos en los dedos la ceniza del incendio.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

войдите

Информация о правообладателе: WM Spain

