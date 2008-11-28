О нас

Информация о правообладателе: ℗ As shown. The copyright in these sound recordings is owned by EMI Records Ltd./Virgin Classics except where otherwise stated. This compilation (P) 2008 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Love and Death in Venice
Love and Death in Venice2011 · Альбом · Stephen Stubbs
Релиз Lute Songs & Solos by John Dowland & Peter Croton
Lute Songs & Solos by John Dowland & Peter Croton2010 · Альбом · Derek Lee Ragin
Релиз Kancheli: Diplipito
Kancheli: Diplipito2004 · Альбом · Stuttgarter Kammerorchester
Релиз Bach, J.S.: Christmas Cantatas BWV 63, 64, 121 & 133
Bach, J.S.: Christmas Cantatas BWV 63, 64, 121 & 1332000 · Сингл · Monteverdi Choir
Релиз Handel: Agrippina
Handel: Agrippina1997 · Сингл · Derek Lee Ragin
Релиз Gluck: Orfeo ed Euridice (Highlights)
Gluck: Orfeo ed Euridice (Highlights)1994 · Альбом · Derek Lee Ragin
Релиз Gluck: Orfeo ed Euridice
Gluck: Orfeo ed Euridice1993 · Альбом · Monteverdi Choir
Релиз Italian Lute Songs
Italian Lute Songs1992 · Альбом · Derek Lee Ragin
Релиз Handel: Saul
Handel: Saul1991 · Сингл · Neil Mackie

