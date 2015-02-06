Трек · 2015
SuperStar
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Media Asia Music Limited
Текст песни
這一片黑夜為何耀眼 Cause you're my superstar
Singing eh-oh-wo-oh-oh-oh
Singing eh-oh-wo-oh
這一個心臟為何吶喊 Cause you're my superstar
Singing eh-oh-wo-oh-oh-oh
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
C AllStar Concert 2021 (Live)2021 · Альбом · C AllStar
Anthropocene2021 · Альбом · C AllStar
The Last Words Of A Polar Bear2021 · Сингл · C AllStar
48 Hours Remaining2021 · Сингл · C AllStar
No Tomorrow2021 · Сингл · C AllStar
For those who stay, For those who had left2021 · Сингл · C AllStar
Together We Strive For A Better World2021 · Сингл · C AllStar
Everybody (Make It Happen at 10 Remix)2020 · Сингл · C AllStar
C AllStar Live Concert 20172017 · Альбом · C AllStar
Precious Moment C AllCollection2017 · Альбом · C AllStar
Precious2017 · Сингл · C AllStar
Evolution2017 · Сингл · C AllStar