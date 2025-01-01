Информация о правообладателе: ℗ This compilation 1995 by EMI Records Ltd.
Трек · 1995
Siegfried, WWV 86C, Act 2: Waldweben (Mässig - Lebhaft)
Другие релизы артиста
Mahler: Symphony No. 32023 · Альбом · Gustav Mahler
Klaus Tennstedt Edition2018 · Альбом · Klaus Tennstedt
Mahler: Symphony No. 5 (Recorded 1980)2017 · Альбом · Klaus Tennstedt
Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" & Coriolan Overture, Op. 622017 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Mahler: Symphony No. 5 in C-Sharp Minor & Kindertotenlieder2015 · Альбом · Gustav Mahler
Mahler: Symphony No. 2 "Resurrection"2010 · Альбом · Gustav Mahler
Die grossen Dirigenten2009 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Bruckner: Symphonies Nos. 4 & 82007 · Альбом · Klaus Tennstedt
Beethoven: Symphonies No. 8, No. 3 "Eroica", No. 6 "Pastoral" & Overtures2006 · Альбом · Klaus Tennstedt
Mahler: Symphonies Nos. 4 & 8 "Symphony of a Thousand"2006 · Альбом · Klaus Tennstedt
Mahler: Symphonies Nos. 4 & 5 - Adagietto2005 · Альбом · Klaus Tennstedt
Mahler : Des Knaben Wunderhorn/Symphony No.82002 · Альбом · Klaus Tennstedt