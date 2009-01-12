О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Christina Pluhar

Christina Pluhar

,

Nuria Rial

Трек  ·  2009

Chiome d'oro, bel thesoro, SV 143

Christina Pluhar

Исполнитель

Christina Pluhar

Трек Chiome d'oro, bel thesoro, SV 143

#

Название

Альбом

1

Трек Chiome d'oro, bel thesoro, SV 143

Chiome d'oro, bel thesoro, SV 143

Christina Pluhar

,

Nuria Rial

Monteverdi: Teatro d'amore

2:41

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Kapsberger: La Villanella
Kapsberger: La Villanella2023 · Альбом · Johannes Hieronymus Kapsberger
Релиз Cavalieri: Rappresentatione di Anima, et di Corpo
Cavalieri: Rappresentatione di Anima, et di Corpo2023 · Альбом · Emilio de' Cavalieri
Релиз La Tarantella: Antidotum Tarantulae (Extraits de la bande originale du film "Tous les soleils")
La Tarantella: Antidotum Tarantulae (Extraits de la bande originale du film "Tous les soleils")2023 · Альбом · L'Arpeggiata
Релиз All' Improvviso: Ciaccone, Bergamasche, & un po' di Follie...
All' Improvviso: Ciaccone, Bergamasche, & un po' di Follie...2023 · Альбом · Christina Pluhar
Релиз Landi: Homo fugit velut umbra...
Landi: Homo fugit velut umbra...2023 · Альбом · Stefano Landi
Релиз Alla Napoletana
Alla Napoletana2021 · Альбом · Christina Pluhar
Релиз Alla Napoletana - Caresana / Arr. Pluhar: La Tarantella
Alla Napoletana - Caresana / Arr. Pluhar: La Tarantella2021 · Сингл · L'Arpeggiata
Релиз Alla Napoletana - Trad / Arr. Pluhar: Lo Guarracino. Tarentella
Alla Napoletana - Trad / Arr. Pluhar: Lo Guarracino. Tarentella2021 · Сингл · L'Arpeggiata
Релиз Alla Napoletana - Falvo: Dicitencello vuje!
Alla Napoletana - Falvo: Dicitencello vuje!2021 · Сингл · Christina Pluhar
Релиз Rossi: La lyra d'Orfeo & Arpa Davidica
Rossi: La lyra d'Orfeo & Arpa Davidica2019 · Альбом · Christina Pluhar
Релиз Rossi: La lyra d'Orfeo & Arpa Davidica - "Begl'occhi che dite"
Rossi: La lyra d'Orfeo & Arpa Davidica - "Begl'occhi che dite"2019 · Сингл · Veronique Gens
Релиз Himmelsmusik
Himmelsmusik2018 · Альбом · Christina Pluhar

Похожие артисты

Christina Pluhar
Артист

Christina Pluhar

Nigel Short
Артист

Nigel Short

В. Эйленкриг
Артист

В. Эйленкриг

Roberto González-Monjas
Артист

Roberto González-Monjas

Daniel Pioro
Артист

Daniel Pioro

Tonhalle-Orchester Zürich
Артист

Tonhalle-Orchester Zürich

Mozarteum Orchester Salzburg
Артист

Mozarteum Orchester Salzburg

Wolfgang Amadeus Mozart
Артист

Wolfgang Amadeus Mozart

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
Артист

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

Andrè Schuen
Артист

Andrè Schuen

the Polar Bear
Артист

the Polar Bear

Владимир Ивановский
Артист

Владимир Ивановский

Marek Tracz
Артист

Marek Tracz