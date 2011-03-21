Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Трек · 2011
Nye tider (2011 - Remaster)
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Stardust Bodega (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Hansen & Jensen (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Komplet & Rariteter2011 · Альбом · Troels Trier
Hoster Du I Nat (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Bøf Med Løg (Remastered)2011 · Альбом · Rebecca Brüel
Bar Røv Og Gummisko (Remastered)2011 · Альбом · Rebecca Brüel
To Tykke Med Brød (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
De Bedste2001 · Альбом · Troels Trier
Dukkehuset1978 · Альбом · Troels Trier
Arbejdsløs1976 · Альбом · Troels Trier
Fantastisk Tid1975 · Альбом · Troels Trier