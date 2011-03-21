О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Troels Trier

Troels Trier

,

Rebecca Brüel

Трек  ·  2011

Stønneren Kurt (2011 - Remaster)

Troels Trier

Исполнитель

Troels Trier

Трек Stønneren Kurt (2011 - Remaster)

#

Название

Альбом

1

Трек Stønneren Kurt (2011 - Remaster)

Stønneren Kurt (2011 - Remaster)

Troels Trier

,

Rebecca Brüel

Bøf Med Løg (Remastered)

1:54

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark

Другие релизы артиста

Релиз Stardust Bodega (Remastered)
Stardust Bodega (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Релиз Hansen & Jensen (Remastered)
Hansen & Jensen (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Релиз Komplet & Rariteter
Komplet & Rariteter2011 · Альбом · Troels Trier
Релиз Hoster Du I Nat (Remastered)
Hoster Du I Nat (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Релиз Bøf Med Løg (Remastered)
Bøf Med Løg (Remastered)2011 · Альбом · Rebecca Brüel
Релиз Bar Røv Og Gummisko (Remastered)
Bar Røv Og Gummisko (Remastered)2011 · Альбом · Rebecca Brüel
Релиз To Tykke Med Brød (Remastered)
To Tykke Med Brød (Remastered)2011 · Альбом · Troels Trier
Релиз De Bedste
De Bedste2001 · Альбом · Troels Trier
Релиз Dukkehuset
Dukkehuset1978 · Альбом · Troels Trier
Релиз Arbejdsløs
Arbejdsløs1976 · Альбом · Troels Trier
Релиз Fantastisk Tid
Fantastisk Tid1975 · Альбом · Troels Trier

Похожие артисты

Troels Trier
Артист

Troels Trier

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож