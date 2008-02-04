Информация о правообладателе: This compilation (P) 2008 EMI Records Ltd.
Maria Callas/Nicola Zaccaria/Rolando Panerai/Coro del Teatro alla Scala, Milano/Noberto Mola/RIAS Sinfonie-Orchester Berlin /Herbert von Karajan
Трек · 2008
Lucia di Lammermoor (1997 Remastered Version): Spargi d'amaro pianto
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Похожие артисты
Артист
Maria Callas/Nicola Zaccaria/Rolando Panerai/Coro del Teatro alla Scala, Milano/Noberto Mola/RIAS Sinfonie-Orchester Berlin /Herbert von Karajan