Информация о правообладателе: This compilation (P) 2008 EMI Records Ltd.

Релиз Sibelius: Symphony Nos 4 & 7; Finlandia
Sibelius: Symphony Nos 4 & 7; Finlandia2005 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra
Various: Encores, Intermezzi, Marches & Dances2005 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra
Britten: Variations on a theme by Frank Bridge; Vaughan Williams: Fantasia on a theme by Tallis; Handel: Water Music Suite2005 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra
Sibelius: Symphonies 2 & 51998 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra
Sibelius: Symphonies Nos. 4 & 5/ Finlandia1998 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra
Sibelius: Symphonies Nos. 2 & 51998 · Альбом · Herbert von Karajan/Philharmonia Orchestra

