О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Antonio Pappano

Antonio Pappano

Трек  ·  1997

Don Carlos, Act 4: "Carlos, écoute" (Live)

Antonio Pappano

Исполнитель

Antonio Pappano

Трек Don Carlos, Act 4: "Carlos, écoute" (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Don Carlos, Act 4: "Carlos, écoute" (Live)

Don Carlos, Act 4: "Carlos, écoute" (Live)

Antonio Pappano

A Portrait of Thomas Hampson

3:48

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 1997 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major, II. Scherzo. Presto misterioso
Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major, II. Scherzo. Presto misterioso2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Ravel: Daphnis et Chloé
Ravel: Daphnis et Chloé2025 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Ravel: Daphnis et Chloé, M. 57, Troisième partie, VIII. Lever du jour
Ravel: Daphnis et Chloé, M. 57, Troisième partie, VIII. Lever du jour2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Mendelssohn: Elijah
Mendelssohn: Elijah2024 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Mendelssohn: Elijah, Part 2, No. 37: Arioso. "For the mountains shall depart"
Mendelssohn: Elijah, Part 2, No. 37: Arioso. "For the mountains shall depart"2024 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Mendelssohn: Elijah, Part 1: Overture
Mendelssohn: Elijah, Part 1: Overture2024 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Berlioz: Requiem, Op. 5
Berlioz: Requiem, Op. 52021 · Альбом · Chorus of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз 12 Stradivari
12 Stradivari2021 · Сингл · Janine Jansen
Релиз Kreisler: Syncopation
Kreisler: Syncopation2021 · Сингл · Janine Jansen
Релиз Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op. 24, TH 5: Lensky's Aria (Arr. Auer for Violin and Piano)
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op. 24, TH 5: Lensky's Aria (Arr. Auer for Violin and Piano)2021 · Сингл · Antonio Pappano
Релиз Berlioz: Requiem, Op. 5: IV. Rex tremendae
Berlioz: Requiem, Op. 5: IV. Rex tremendae2021 · Сингл · Chorus of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Ravel: Pièce en forme de Habanera, M. 51 (Arr. Catherine for Violin and Piano)
Ravel: Pièce en forme de Habanera, M. 51 (Arr. Catherine for Violin and Piano)2021 · Сингл · Janine Jansen

Похожие артисты

Antonio Pappano
Артист

Antonio Pappano

Анна Юрьевна Нетребко
Артист

Анна Юрьевна Нетребко

Plácido Domingo
Артист

Plácido Domingo

Maria Callas
Артист

Maria Callas

Zubin Mehta
Артист

Zubin Mehta

Cecilia Bartoli
Артист

Cecilia Bartoli

Kiri Te Kanawa
Артист

Kiri Te Kanawa

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

John Alldis Choir
Артист

John Alldis Choir

José Carreras
Артист

José Carreras

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Артист

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir

Joan Sutherland
Артист

Joan Sutherland