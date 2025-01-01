Информация о правообладателе: ℗ This compilation 1997 EMI Records Ltd.
Трек · 1997
Dichterliebe, Op. 48: No. 7, Ich grolle nicht
Другие релизы артиста
Brahms, Schubert & Others: Orchestral Songs2025 · Альбом · Thomas Hampson
Rossini: Overtures & Opera Arias2024 · Альбом · Thomas Hampson
O'Regan: The Phoenix (Live)2020 · Альбом · Tarik O'Regan
Songs from Chicago2018 · Альбом · Thomas Hampson
For Lenny, Episode 9: A Simple Song2018 · Сингл · Leonard Bernstein
Elgar: The Dream Of Gerontius, Op.382017 · Сингл · RIAS Kammerchor
Richard Danielpour: War Songs: No. 3, Reconciliation (Live)2016 · Сингл · Giancarlo Guerrero
Mozart: Le nozze di Figaro, K.4922016 · Сингл · Anne Sofie von Otter
Songs By Richard Strauss - Notturno2014 · Сингл · Wolfram Rieger
Verdi: Simon Boccanegra2013 · Альбом · Giuseppe Verdi
Bernstein: On The Town2013 · Сингл · London Symphony Orchestra
Verdi: Simon Boccanegra2013 · Альбом · Massimo Zanetti