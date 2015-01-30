О нас

David Fray

David Fray

,

Jacques Rouvier

Трек  ·  2015

Allegro for Piano Four-Hands in A Minor, Op. Posth. 144, D. 947 "Lebensstürme"

8 лайков

David Fray

Исполнитель

David Fray

Трек Allegro for Piano Four-Hands in A Minor, Op. Posth. 144, D. 947 "Lebensstürme"

#

Название

Альбом

1

Трек Allegro for Piano Four-Hands in A Minor, Op. Posth. 144, D. 947 "Lebensstürme"

Allegro for Piano Four-Hands in A Minor, Op. Posth. 144, D. 947 "Lebensstürme"

David Fray

,

Jacques Rouvier

Schubert: Piano Sonata, Op. 78 - Hungarian Melody - Fantasia & Allegro for Piano Four-Hands

16:39

Информация о правообладателе: A Warner Classics/Erato release ℗ 2015 Parlophone Records Limited

