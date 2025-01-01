О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз La voix du ciel
La voix du ciel2018 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Ave Maria (Ellens Gesang III), D. 839 [Orch. Challan]
Ave Maria (Ellens Gesang III), D. 839 [Orch. Challan]2018 · Сингл · Barbara Hendricks
Релиз Barbara Hendricks: Winter Compilation 2015
Barbara Hendricks: Winter Compilation 20152015 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз David Del Tredici: Final Alice
David Del Tredici: Final Alice2013 · Альбом · Chicago Symphony Orchestra
Релиз Shout for Joy, Spiritual Christmas
Shout for Joy, Spiritual Christmas2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Debussy: Songs & A Homage to Jennie Tourel
Debussy: Songs & A Homage to Jennie Tourel2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Bach Cantatas and Barber/Copland
Bach Cantatas and Barber/Copland2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Au Coeur De L'Opera
Au Coeur De L'Opera2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Christmas Songs & Disney Songs
Christmas Songs & Disney Songs2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater2009 · Альбом · Giovanni Battista Pergolesi
Релиз Barbara Hendricks sings Berlioz, Britten, Duparc & Ravel
Barbara Hendricks sings Berlioz, Britten, Duparc & Ravel2008 · Альбом · Barbara Hendricks
Релиз Barbara Hendricks sings Mozart Arias
Barbara Hendricks sings Mozart Arias2008 · Альбом · Barbara Hendricks

