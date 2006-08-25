Трек · 2006
Josephine
Контент 18+
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Sweden
Текст песни
Jo
Josephine is not your kind
She believes in magic and rhymes
You tried hard to make her fine
But she sleeps with acid
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
MTV Unplugged - Efter solnedgången2023 · Альбом · Mando Diao
Get Down2023 · Сингл · Mando Diao
Rabadam Ching, Vol. 32023 · Сингл · Mando Diao
Boblikov's Magical World2023 · Альбом · Mando Diao
Primal Call, Vol. 22022 · Сингл · Mando Diao
Stop the Train, Vol. 12022 · Сингл · Mando Diao
Stjärnorna2022 · Сингл · Mando Diao
Majvisa2022 · Сингл · Mando Diao
Långsamt2021 · Сингл · Mando Diao
Vi lever nu2021 · Сингл · Mando Diao
Vi lever nu2020 · Сингл · Mando Diao
All the People2020 · Альбом · Mando Diao